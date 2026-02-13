Pochi soldi ma tanti amici, ecco la rete di Leonardis, l’editore che vuole La Stampa

Dopo il no delle fondazioni bancarie, l’editore abruzzese a caccia di capitali per comprarsi La Stampa. Stimato da Crosetto e Fontana, finanziato da Bpm e Bper, ha ottenuto fidi con garanzie di Stato. Tra i finanziatori del suo gruppo, anche un’azienda in concordato e un’altra in crisi
Alberto Leonardis va di fretta. Riunioni, incontri, faticose mediazioni. Il manager abruzzese che partendo da zero nell’arco di cinque anni ha messo insieme una catena di giornali locali, da La Nuova Sardegna al Tirreno, per citare i più diffusi, si è messo in testa di fare il salto di qualità. Vuol comprarsi La Stampa di Torino messa in vendita dal gruppo Gedi di John Elkann. Il problema è trovare i soldi per chiudere l’operazione: circa 22 milioni è la cifra che circola in ambienti finanziari.