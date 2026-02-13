Pochi soldi ma tanti amici, ecco la rete di Leonardis, l’editore che vuole La Stampa

Dopo il no delle fondazioni bancarie, l’editore abruzzese a caccia di capitali per comprarsi La Stampa. Stimato da Crosetto e Fontana, finanziato da Bpm e Bper, ha ottenuto fidi con garanzie di Stato. Tra i finanziatori del suo gruppo, anche un’azienda in concordato e un’altra in crisi