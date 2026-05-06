Difendere la democrazia dai nuovi poteri economici, la lezione di Federico Caffè

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L’8 e il 9 maggio, all’Università Cattolica di Milano, due giornate di studio in cui si discuterà dell’eredità intellettuale del grande economista. Che ci ha insegnato che l’economia non è un insieme di formule astratte, ma una scienza sociale che incide direttamente sulla vita delle persone

Federico Caffè è stato molto più di un grande economista: è stato un educatore civile, un intellettuale scomodo, una coscienza critica del suo tempo. Intitolare a lui un convegno su Democrazia ed economia non rappresenta un omaggio rituale, ma una precisa scelta culturale e politica. L’8 e il 9 maggio, organizzati dal Gruppo Federico Caffè e dall’Università Cattolica di Milano, presso lo stesso ateneo, si terranno due giornate di studio in cui si discuterà della sua eredità intellettuale. Il 9 e