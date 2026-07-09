L’illusione che il turismo possa essere il motore della crescita del Sud

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Dal 2019 al 2024, come certificato dai recenti rapporti della Banca d’Italia sulle economie regionali, il Mezzogiorno ha fatto registrare un tasso di crescita superiore a quello del resto del Paese – caso quasi unico nella storia italiana, se si fa eccezione per il periodo del boom economico – e ciò è stato imputato – dalla destra – fondamentalmente agli esiti positivi delle agevolazioni fiscali alle imprese erogate dal governo Meloni. Per valutare la correttezza di questa interpretazione, occor