Dal 2019 al 2024, come certificato dai recenti rapporti della Banca d’Italia sulle economie regionali, il Mezzogiorno ha fatto registrare un tasso di crescita superiore a quello del resto del Paese – caso quasi unico nella storia italiana, se si fa eccezione per il periodo del boom economico – e ciò è stato imputato – dalla destra – fondamentalmente agli esiti positivi delle agevolazioni fiscali alle imprese erogate dal governo Meloni. Per valutare la correttezza di questa interpretazione, occor
L’illusione che il turismo possa essere il motore della crescita del Sud
09 luglio 2026 • 20:02