Noi, arresi alla macchina. L’intelligenza artificiale è una gabbia perfetta

true false

C'è una buona notizia e una cattiva notizia. La buona: nessun robot si alzerà una mattina e deciderà di conquistare il mondo. La cattiva: non ne ha bisogno

C'è una buona notizia e una cattiva notizia. La buona: nessun robot si alzerà una mattina e deciderà di conquistare il mondo. La cattiva: non ne ha bisogno. Ci stiamo pensando noi, con encomiabile dedizione e senza che nessuno ce lo abbia chiesto. Prendiamo il caso Anthropic. Società californiana, fondata nel 2021 da ex dipendenti di OpenAI con un'obiezione etica: troppo pericoloso, troppo poco controllato. Detto fatto: fondano un'altra società di Ia. Per svilupparla in modo sicuro, si capisce.