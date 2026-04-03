La logistica è potere, il ruolo dell’Italia nel nuovo disordine globale

La scelta che abbiamo davanti non è diversa da quella dell’agente K di Blade Runner 2049: accettare una condizione scritta da altri, o usare ciò che abbiamo scoperto di noi stessi per cambiare il finale della storia. Scoprirsi Medioceania significa smettere di vivere la logistica come un ruolo assegnato e iniziare a trattarla come il luogo in cui decidiamo chi vogliamo essere