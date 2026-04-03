La logistica è potere, il ruolo dell’Italia nel nuovo disordine globale

La scelta che abbiamo davanti non è diversa da quella dell’agente K di Blade Runner 2049: accettare una condizione scritta da altri, o usare ciò che abbiamo scoperto di noi stessi per cambiare il finale della storia. Scoprirsi Medioceania significa smettere di vivere la logistica come un ruolo assegnato e iniziare a trattarla come il luogo in cui decidiamo chi vogliamo essere
Nel film Blade Runner 2049 l’agente K, un replicante programmato per obbedire e interpretato da Ryan Gosling, rovista tra foto sbiadite e frammenti di memoria per capire chi è davvero. Scopre che il passato non è un archivio morto, ma una forza che orienterà ogni sua scelta futura. Guardare indietro, dunque, per agire nel presente. La parola logistica lega tre immagini: il logistikós greco, arte del calcolo razionale che dà ordine a un sistema opaco; la res annonaria latina, organizzazione dei r