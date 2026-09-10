Come in Coyote vs Acme: quando il diritto serve per arginare il potere

È una bella intuizione per mostrare ciò che la difesa può fare per chi non ha parole, prestigio e capacità sufficienti a farsi ascoltare
Da oltre settant’anni, nei cartoni animati dei Looney Tunes vige una legge spietata: Wile E. Coyote ordina alla ACME – il cui nome è quello scelto da molte aziende statunitensi nei primi anni ’20 per apparire sempre nelle prime pagine degli elenchi telefonici in ordine alfabetico – i congegni più disparati per catturare lo struzzo Roadrunner, da noi Beep Beep. Ma le catapulte, gli esplosivi, i pattini a razzo, gli si ritorcono sempre contro e lo struzzo si allontana, mentre il Coyote precipita a