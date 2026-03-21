Economia

Provaci ancora, Lovaglio: le mosse del manager per tornare capo di Mps

Vittorio Malagutti
21 marzo 2026 • 20:24

Al secondo posto nell’elenco dei 12 candidati al board del Monte presentato ieri, ultimo giorno utile, dall’imprenditore Pierluigi Tortora, Lovaglio sembra avere poche probabilità di successo. Il manager può però sperare nei fondi internazionali, oltre che in un convincimento tardivo dei Del Vecchio

A sorpresa, ma neppure troppo, visto che le voci in proposito si rincorrevano ormai da giorni, Luigi Lovaglio torna in campo per riconquistare la poltrona di amministratore delegato del Monte dei Paschi. Il capoazienda dell’istituto toscano, messo alla porta senza troppi complimenti due settimane fa dal Consiglio di amministrazione, si presenterà davanti ai soci il 15 aprile prossimo con l’obiettivo di essere riconfermato sulla poltrona di amministratore delegato. Il suo nome compare al secondo

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Vittorio Malagutti
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Vittorio Malagutti

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.