La raffineria Isab-Lukoil di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, potrà essere commissariata se l’impianto non troverà petrolio alternativo quando scatterà l’embargo del petrolio russo. Questa la decisione del governo, che nella formulazione definitiva del decreto varato nel consiglio dei ministri di lunedì sera, ha deciso di lasciarsi anche la possibilità di avvalersi della società a controllo pubblico che opera “nel medesimo settore”, in pratica l’Eni, che a quanto si legge potrebbe essere chiamata a coadiuvare un commissario scelto dal ministero delle Imprese, da quello dell’Ambiente e della sicurezza energetica e infine dal ministro dell’Economia.

ll Cane a sei zampe la scorsa settimana ha chiarito che non ha intenzione di essere coinvolto finanziariamente nell’operazione, ma il governo vuole comunque l’appoggio della società di stato, nella speranza che le banche sblocchino le linee di credito alla società. L’Isab infatti è posseduta dalla società svizzera Litasco, interamente controllata dalla russa Lukoil, ma non soggetta a sanzioni. Tuttavia gli istituti di credito finora non si sono mossi per garantire all’impianto i servizi necessari per l’acquisto di petrolio da altri paesi, così l’Isab è diventata interamente dipendente dal greggio russo.

Gli operai

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha festeggiato con un tweet il salvataggio degli operai, mille diretti e quasi diecimila considerando anche l’indotto. Ma la soluzione ponte dell’amministrazione temporanea, attualmente eventuale in caso di «grave pericolo» per la sicurezza nazionale, non ha uno sbocco chiaro.

Il governo ha congegnato il decreto come una strada transitoria verso la cessione, infatti qualora il compratore non fosse ritenuto adeguato, l’esecutivo si riserva di esercitare il “golden power” per indirizzare la vendita e garantire i posti di lavoro.

Fiorenzo Amato, della Filctem-Cgil di Siracusa, che ha seguito passo passo la vicenda commenta: «Abbiamo capito che c’è il cappello del governo, ma non sappiamo come finisce il film»

A quanto risulta a Domani da fonti vicine alla raffineria, fino a giovedì Lukoil non stava prendendo in considerazione alcuna offerta, nonostante il Financial Times abbia riportato che il fondo americano Crossbridge Energy Partners si sia mosso alzando l’offerta.

Il giorno dopo il consiglio dei ministri, la società russa è intervenuta con un comunicato e ha chiarito che attualmente l’Isab è in piena salute e resta tutto come prima: «Litasco conferma la propria disponibilità a continuare una cooperazione piena e significativa con il governo italiano al fine di garantire il normale funzionamento della struttura», si legge, in vista delle imminenti restrizioni alla fornitura di petrolio dalla Russia ai paesi dell'Unione europea che entreranno in vigore il 5 dicembre 2022.

Al momento è assicurato il costante funzionamento della raffineria «viste le materie prime immagazzinate per i prossimi mesi e le future consegne di petrolio di origine non russa». L’ultimo carico da 100mila tonnellate di greggio russo è stato scaricato alla fine di novembre.

Da quando ha acquisito la raffineria nel 2008 «la proprietà ha regolarmente investito nel suo sviluppo. Di conseguenza, Isab è attualmente una società redditizia, una struttura tecnologicamente avanzata e un partner affidabile per tutti i suoi clienti, fornitori e appaltatori». Secondo fonti tecniche, per quest’anno punterebbe ad avere un fatturato di 11 miliardi, quasi il triplo di quello degli anni precedenti.

Il comunicato Lukoil ricorda che «da 14 anni la raffineria onora costantemente i suoi obblighi nei confronti di oltre 10mila italiani richiesti dal suo funzionamento, oltre a rispettare gli impegni assunti nei confronti delle autorità italiane in materia di tasse, salute, sicurezza e tutela dell'ambiente».

Il consiglio dei ministri ha rimandato a più riprese la decisione sul decreto, aggiunto all’ordine del giorno solo in un secondo momento dopo giorni di rumors. L’amministrazione temporanea, una volta stabilita, può durare 12 mesi ed essere prorogata di un altro anno. La decisione può essere presa entro il 30 giugno. I tempi sono ancora lunghi. Prima arriverà il 6 dicembre: quel giorno si svolgerà l’udienza relativa all’incidente probatorio per l’inchiesta per disastro ambientale, un rischio che pesa sul depuratore e sul polo petrolchimico collegato dove opera la raffineria.

