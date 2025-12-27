Verso il 2026

Caltagirone e il blitz Generali; è l’anno della resa dei conti

Vittorio Malagutti
27 dicembre 2025 • 07:00

Niente sarà più come prima, dopo la mossa del costruttore su Mediobanca e la vicina scalata del Leone. Resta da scrivere l’ultimo capitolo di una storia che un paio di anni fa sarebbe sembrata fantascientifica

Anno 2026, la rivoluzione continua. Dopo mesi di colpi di scena, tra manovre di Borsa e nei palazzi della politica, con il corollario di un’inchiesta penale dagli indagati eccellenti, gli equilibri di potere nella finanza italiana appaiono tutt’altro che definiti. È vero, niente sarà più come prima, ora che, per effetto della scalata a Mediobanca, evento simbolico della rottura dei vecchi schemi, il costruttore Francesco Gaetano Caltagirone sembra vicino alla conquista delle Generali, suo storic

Vittorio Malagutti

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.