Caltagirone e il blitz Generali; è l’anno della resa dei conti

Niente sarà più come prima, dopo la mossa del costruttore su Mediobanca e la vicina scalata del Leone. Resta da scrivere l’ultimo capitolo di una storia che un paio di anni fa sarebbe sembrata fantascientifica
Anno 2026, la rivoluzione continua. Dopo mesi di colpi di scena, tra manovre di Borsa e nei palazzi della politica, con il corollario di un’inchiesta penale dagli indagati eccellenti, gli equilibri di potere nella finanza italiana appaiono tutt’altro che definiti. È vero, niente sarà più come prima, ora che, per effetto della scalata a Mediobanca, evento simbolico della rottura dei vecchi schemi, il costruttore Francesco Gaetano Caltagirone sembra vicino alla conquista delle Generali, suo storic