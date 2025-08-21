L'assemblea di Mediobanca ha bocciato l'offerta pubblica di scambio su Banca Generali. Lo rende noto una nota dell’istituto: i voti favorevoli all'operazione voluta dall'ad Alberto Nagel si sono fermati al 35 per cento, quello contrari sono stati pari al 10 per cento e gli astenuti al 32 per cento del capitale.

«Un'opportunità mancata per effetto del voto espresso, in particolare, da azionisti che, anche nell'attività di engagement, hanno manifestato un evidente conflitto di interesse, anteponendo quello relativo ad altre situazioni/asset italiani a quello di azionisti di Mediobanca». È il commento dell'ad di Mediobanca Alberto Nagel. «Continueremo a essere concentrati sull'esecuzione del nostro Piano "One Brand - One Culture" convinti della superiore generazione di valore rispetto all'alternativa rappresentata dall'offerta di Mps».

Il passaggio di questa mattina definisce il destino di Mediobanca: Francesco Gaetano Caltagirone e la famiglia Del Vecchio hanno ora la strada spianata per conquistare Piazzetta Cuccia e il suo gioiello più prezioso, il controllo delle Generali. Un ribaltone storico, costruito con l’appoggio del governo di Giorgia Meloni e usando il Monte dei Paschi come cavallo di Troia per andare all’assalto della banca d’affari con un’ops lanciata a fine luglio e prossima concludersi con successo l’8 settembre.

