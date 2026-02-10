La vicenda, di per sé può sembrare marginale. Poco più di un anno fa, mentre in Borsa infuriava la battaglia per la conquista di Mediobanca, un alto burocrate del ministero dell’Economia, nonché amministratore del Monte dei Paschi in quota governo, ha comprato 100mila euro di titoli dei due istituti approfittando di incarichi che gli garantivano informazioni privilegiate. Lunedì scorso si è appreso che la procura di Milano indaga per insider trading su Stefano Di Stefano. questo il nome del diri
Mediobanca-Mps, la Consob inerte e i soliti sospetti
10 febbraio 2026 • 20:23