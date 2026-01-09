Meloni gioca con i numeri dell’economia, ma la verità è che il paese è fermo

true false

Dalle stime del Pil ai dati sull’occupazione e sui salari, fino alle crisi aziendali e alle operazioni sul settore bancario. Nella conferenza stampa la premier non può negare l’evidenza ma legge i dati a modo suo, scarica la responsabilità su chi l’ha preceduta e, quando non riesce a fare di meglio, fa finta di essere una semplice spettatrice

L’economia italiana viaggia al rallentatore e perde terreno nei confronti dell’Europa? Giorgia Meloni non può negare l’evidenza, ma prova a giocare con i numeri. «L’Istat ha rivisto al rialzo la crescita del Pil nel 2023 e questo potrebbe avvenire anche per il 2024 e il 2025», ha detto la presidente del Consiglio in conferenza stampa. Insomma, in mancanza di risultati positivi, Meloni spera, non si sa bene su quali basi, nella revisione dei dati, una sorta di vittoria a tavolino. Crescita Inta