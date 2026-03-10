Le manovre in vista dell’assemblea decisiva

Mps, adesso Lovaglio cerca i voti dei fondi. Incognita Del Vecchio

Vittorio Malagutti
10 marzo 2026 • 20:03

L’amministratore delegato escluso dalla lista per il prossimo cda tenta di rientrare in gioco grazie agli investitori istituzionali. I contrasti in Assogestioni e il ruolo del socio Girondi

Dopo aver messo alla porta il suo amministratore delegato, il Monte dei Paschi si prepara ad altre cinque settimane da vivere pericolosamente. Chiusa l’era di Lugi Lovaglio, a lungo celebrato come il salvatore della banca, e infine giubilato da un consiglio di amministrazione che gli era diventato ostile, il futuro di Mps verrà deciso dall’assemblea dei soci che il prossimo 15 aprile dovrà tra l’altro eleggere un nuovo capoazienda. In lizza, come noto, ci sono Fabrizio Palermo, sostenuto dal soc

Per continuare a leggere questo articolo

Vittorio Malagutti
Vittorio Malagutti
Vittorio Malagutti

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.