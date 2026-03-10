Mps, adesso Lovaglio cerca i voti dei fondi. Incognita Del Vecchio

L’amministratore delegato escluso dalla lista per il prossimo cda tenta di rientrare in gioco grazie agli investitori istituzionali. I contrasti in Assogestioni e il ruolo del socio Girondi

Dopo aver messo alla porta il suo amministratore delegato, il Monte dei Paschi si prepara ad altre cinque settimane da vivere pericolosamente. Chiusa l’era di Lugi Lovaglio, a lungo celebrato come il salvatore della banca, e infine giubilato da un consiglio di amministrazione che gli era diventato ostile, il futuro di Mps verrà deciso dall’assemblea dei soci che il prossimo 15 aprile dovrà tra l’altro eleggere un nuovo capoazienda. In lizza, come noto, ci sono Fabrizio Palermo, sostenuto dal soc