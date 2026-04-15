Mps, il giorno del giudizio: i soci votano il nuovo ad

Fabrizio Palermo è il candidato della lista del cda, sostenuta dal costruttore Caltagirone. Lovaglio spera nei voti dei fondi. E poi c’è la holding dei Del Vecchio, l’ago della bilancia

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Dopo mesi di polemiche, manovre di Borsa e di corridoio, con il contorno di un’indagine giudiziaria ancora in corso, arriva il giorno del giudizio per il Monte dei Paschi. Oggi – mercoledì 15 aprile – i soci riuniti in assemblea decideranno il destino della banca che è diventata uno snodo fondamentale del potere finanziario in Italia, visto che a Siena fa capo Mediobanca e quindi lo strategico pacchetto del 13,2 per cento in Generali. La sfida si gioca tra Francesco Gaetano Caltagirone, principa