il nuovo board

Mps, il giorno del giudizio: i soci votano il nuovo ad

Vittorio Malagutti
15 aprile 2026 • 07:00

Fabrizio Palermo è il candidato della lista del cda, sostenuta dal costruttore Caltagirone. Lovaglio spera nei voti dei fondi. E poi c’è la holding dei Del Vecchio, l’ago della bilancia

Dopo mesi di polemiche, manovre di Borsa e di corridoio, con il contorno di un’indagine giudiziaria ancora in corso, arriva il giorno del giudizio per il Monte dei Paschi. Oggi – mercoledì 15 aprile – i soci riuniti in assemblea decideranno il destino della banca che è diventata uno snodo fondamentale del potere finanziario in Italia, visto che a Siena fa capo Mediobanca e quindi lo strategico pacchetto del 13,2 per cento in Generali. La sfida si gioca tra Francesco Gaetano Caltagirone, principa

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Vittorio Malagutti
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Vittorio Malagutti

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.