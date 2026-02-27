una giornata particolare

Lovaglio e Meloni fanno crollare Mps, il titolo è il peggiore di Piazza Affari

Stefano Vergine
27 febbraio 2026 • 20:24

La premier ha detto a Bloomberg che «il ruolo del governo» nell’istituto senese «è terminato». Ma, più delle sue parole, al mercato non è piaciuto il piano strategico presentato dall'amministratore delegato, che prevede la fusione per incorporazione con Mediobanca e il delisting di Piazzetta Cuccia

Se l’intenzione era quella di rassicurare i mercati, il tentativo è andato a vuoto. In una giornata in cui il listino principale di Piazza Affari ha chiuso le contrattazioni con un meno 0,4 per cento, i titoli peggiori sono stati Mps (-6,7 per cento) e Mediobanca (-6,2 per cento). Poco sotto, terza, Bpm (-3 per cento), azionista di rilievo di Mps insieme a Francesco Gaetano Caltagirone e alla Delfin guidata da Francesco Milleri. Eppure, la giornata era iniziata con le migliori speranze. Prima de

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.