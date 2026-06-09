Mps, il risiko fa volare la Borsa. Il governo non può più lasciare la Consob senza presidente

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La Borsa di Milano ha fatto il bis. Dopo il boom di lunedì, un nuovo filotto di rialzi ieri ha spostato miliardi verso i titoli coinvolti, anche solo indirettamente, nel nuovo round della partita di potere per il controllo del sistema bancario. Intesa è pronta a pagare 30,6 miliardi per il Monte dei Paschi, ma ieri il valore di mercato dell’istituto senese è schizzato fino a 31,5 miliardi. Sono quasi 5 miliardi in più rispetto a venerdì scorso, prima che venisse annunciata l’opas. Anche Intesa h