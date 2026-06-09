jp morgan, goldman sachs, citigroup: la carica dei consulenti

Mps, il risiko fa volare la Borsa. Il governo non può più lasciare la Consob senza presidente

Vittorio Malagutti
Segui Domani su Google
09 giugno 2026 • 20:08

Dopo il boom del primo giorno, anche ieri la Borsa di Milano è andata oltre le aspettative in conseguenza del risiko bancario. Le indiscrezioni si susseguono, allarme insider trading

La Borsa di Milano ha fatto il bis. Dopo il boom di lunedì, un nuovo filotto di rialzi ieri ha spostato miliardi verso i titoli coinvolti, anche solo indirettamente, nel nuovo round della partita di potere per il controllo del sistema bancario. Intesa è pronta a pagare 30,6 miliardi per il Monte dei Paschi, ma ieri il valore di mercato dell’istituto senese è schizzato fino a 31,5 miliardi. Sono quasi 5 miliardi in più rispetto a venerdì scorso, prima che venisse annunciata l’opas. Anche Intesa h

Per continuare a leggere questo articolo

Vittorio Malagutti
Vittorio Malagutti
Vittorio Malagutti

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.