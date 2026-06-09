Mps, il risiko fa volare la Borsa. Il governo non può più lasciare la Consob senza presidente

Dopo il boom del primo giorno, anche ieri la Borsa di Milano è andata oltre le aspettative in conseguenza del risiko bancario. Le indiscrezioni si susseguono, allarme insider trading
La Borsa di Milano ha fatto il bis. Dopo il boom di lunedì, un nuovo filotto di rialzi ieri ha spostato miliardi verso i titoli coinvolti, anche solo indirettamente, nel nuovo round della partita di potere per il controllo del sistema bancario. Intesa è pronta a pagare 30,6 miliardi per il Monte dei Paschi, ma ieri il valore di mercato dell’istituto senese è schizzato fino a 31,5 miliardi. Sono quasi 5 miliardi in più rispetto a venerdì scorso, prima che venisse annunciata l’opas. Anche Intesa h