Economia

Mps, Lovaglio alla conta dei voti: ecco quelli che tifano ancora per l’ad

Vittorio Malagutti
24 marzo 2026 • 20:13Aggiornato, 24 marzo 2026 • 20:14

Nonostante la scelta del cda di indicare come candidato ad unico Fabrizio Palermo, Lovaglio non ci sta a farsi da parte e con il sostegno dell’imprenditore Pierluigi Tortora punta a tenersi il posto. Mai successo niente di simile

La confusione è grande sotto il cielo di Siena. E massima è l’incertezza, anche per una banca come il Monte dei Paschi che negli ultimi quindici anni ne ha passate davvero di tutti i colori, compresi un paio di dissesti evitati per un soffio grazie all’intervento del governo di turno, con frequenti e traumatici ribaltoni al vertice tra indagini penali e manovre in Borsa. A proposito di capi azienda, adesso succede che l’amministratore delegato Luigi Lovaglio, fino a un mese fa descritto a reti u

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Vittorio Malagutti
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Vittorio Malagutti

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.