la lista con i nomi dei nuovi amministratori dell’istituto di siena

Mps, Lovaglio vince il primo round. È scontro sul futuro di Mediobanca

Vittorio Malagutti
28 gennaio 2026 • 20:42

Via libera del consiglio del Monte dei Paschi al regolamento per la lista del cda: anche il manager potrà partecipare al voto. Ma resta aperta la questione dei tempi e dei modi dell’integrazione di Piazzetta Cuccia nel gruppo. Il nodo della fusione

Di questi tempi, un anno fa, c’era chi descriveva la scalata di Mps a Mediobanca come una mission impossible. Adesso che l’operazione è andata felicemente in porto, il secondo tempo della partita si sta rivelando, a sorpresa, ancora più complicato. Negli ultimi due mesi sono diventate evidenti le divisioni interne al consiglio di amministrazione del Monte. A tal punto che è stata messa in discussione anche la conferma dell’amministratore delegato Luigi Lovaglio che secondo indiscrezioni non sare

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.