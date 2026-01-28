Mps, Lovaglio vince il primo round. È scontro sul futuro di Mediobanca

Via libera del consiglio del Monte dei Paschi al regolamento per la lista del cda: anche il manager potrà partecipare al voto. Ma resta aperta la questione dei tempi e dei modi dell’integrazione di Piazzetta Cuccia nel gruppo. Il nodo della fusione
Di questi tempi, un anno fa, c’era chi descriveva la scalata di Mps a Mediobanca come una mission impossible. Adesso che l’operazione è andata felicemente in porto, il secondo tempo della partita si sta rivelando, a sorpresa, ancora più complicato. Negli ultimi due mesi sono diventate evidenti le divisioni interne al consiglio di amministrazione del Monte. A tal punto che è stata messa in discussione anche la conferma dell’amministratore delegato Luigi Lovaglio che secondo indiscrezioni non sare