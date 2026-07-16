Il cda della banca senese ha valutato le due proposte pervenute per assorbimento e fusione di Rocca Salimbeni: la governance sembra meglio disposta verso l’offerta di BancoBpm, mentre ravvisa «rilevanti incertezze» nell’opas, tra cui la valutazione della quota di Generali

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Come ampiamente previsto, Luigi Lovaglio non lascerà il campo senza combattere. L’ad del Monte dei Paschi ha riunito ieri il suo cda per una prima deliberazione sull’offerta di acquisto e scambio presentata da Intesa Sanpaolo: un’offerta «a sconto», come si legge nella nota pubblicata dal cda dopo il termine della riunione.

Le valutazioni

Il corrispettivo proposto da Intesa Sanpaolo per Mps offre un premio che «appare inferiore al livello medio di premio osservato in offerte pubbliche» nel settore bancario italiano e il maggior valore attribuito da Intesa a Mps, al momento del lancio dell'offerta, «rappresenterebbe soltanto una quota limitata del valore stimato delle sinergie prospettate dall'offerente e non sembra riflettere, tra l'altro, il cambio di controllo e il successivo break-up di Mps». E ancora, i vertici di Rocca Salimbeni ravvisano problemi per la continuità del sostegno all’economia reale con il progetto di far confluire nel bacino Unipol-Bper anche gli sportelli Mps: si rischia un indebolimento – scrive il cda – del «modello di banca di prossimità, delle capacità decisionali radicate nei territori, della continuità delle relazioni storicamente sviluppate con famiglie, Pmi, imprese e istituzioni, nonché del ruolo svolto dalla Banca quale punto di riferimento».

Al contrario, i vertici della banca sono molto meglio disposti nei confronti della fusione proposta da BancoBpm, definita da Carlo Messina e i suoi «una lettera d’amore». Il cda ritiene infatti che la proposta «meriti un approfondimento completo e rigoroso, anche perché prospetta una possibile operazione industriale fondata sulla valorizzazione dell'intero perimetro»

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