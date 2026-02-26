l’audizione su monte dei paschi in commissione parlamentare

«Mps, patto occulto Caltagirone-Milleri». Viola rilancia le accuse e inguaia Lovaglio

Stefano Vergine
26 febbraio 2026 • 20:33

Il procuratore di Milano, insieme all’aggiunto Pellicano, audito sull’indagine in corso per l’operazione Generali-Mediobanca. Il manager scelto dal governo è stato un «supporto fondamentale». Dubbi sulle modalità di vendita delle azioni del Mef

Un «accordo occulto» per conquistare Generali. Una «saldatura d'interessi di vecchia data», tra Francesco Gaetano Caltagirone e la Delfin della famiglia Del Vecchio, in cui è stato di «supporto fondamentale» Luigi Lovaglio, il manager scelto come guida di Mps dal governo di Giorgia Meloni. Il risiko bancario si fonderebbe dunque su un patto segreto, che per la legge va invece dichiarato, e sul quale ci sono «significativi riscontri diretti». Come gli acquisti di azione combinate. O come la telef

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.