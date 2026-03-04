Titolo ancora giù in Borsa

Mps, silurato Lovaglio. Caltagirone festeggia e tifa l’ex Cdp Palermo

Vittorio Malagutti
04 marzo 2026 • 20:53

Il comitato nomine di Mps si allinea al costruttore nella sfiducia al manager, che resta fuori dalla rosa di amministratori da proporre all’assemblea dei soci di aprile  

Problemi? Nessuno. Avanti così, tutti con Luigi Lovaglio. Era il 5 dicembre dell’anno scorso, esattamente tre mesi fa, quando il Consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi confermò all’unanimità «piena fiducia» al manager a lungo celebrato come il risanatore dell’istituto. Una fiducia che si è esaurita in fretta, a quanto pare. Ieri si è infatti appreso che il comitato nomine della banca, cinque membri espressione diretta del board, ha escluso Lovaglio dalla lista di amministratori che ve

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.