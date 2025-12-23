Interessati 5.500 tra comuni, province e città metropolitane. L’iniziativa sarà avviata nei primi mesi del 2026 e consentirà di rimodulare il profilo di rimborso di un bacino potenziale di 115 mila prestiti, per un debito residuo di 21,7 miliardi. Con l’adesione due enti su tre potranno liberare risorse per il territorio e a beneficio delle comunità locali

false false

Oltre 5.500 Enti locali potranno aderire nei primi mesi del 2026 al nuovo piano di rinegoziazione dei mutui avviato da Cassa depositi e prestiti per sostenere comuni, province e città metropolitane. Un’operazione che, attraverso una rimodulazione del profilo di rimborso dei prestiti, permetterà di liberare risorse finanziarie a beneficio del territorio.

L’iniziativa consentirà di coinvolgere potenzialmente circa due enti locali su tre, con l’opportunità di rinegoziare fino a 115 mila mutui per un debito residuo totale di circa 21,7 miliardi.

Le modalità operative per prendere parte all’iniziativa sono delineate in un’apposita Circolare firmata dall’Amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, Dario Scannapieco. In un successivo avviso, nell’arco dei primi mesi del 2026, saranno comunicati i termini relativi al periodo di adesione e sarà messo a disposizione degli Enti l’elenco dei prestiti concessi da Cdp con le corrispondenti condizioni economiche di rinegoziazione.

L’operazione, che fa seguito a quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione di Cdp a fine novembre, permetterà agli enti locali che decideranno di aderire di poter liberare risorse nel periodo 2026-2027 utili per sostenere i servizi a vantaggio di famiglie e imprese, in maniera diffusa in tutto il paese. Tra comuni, province e città metropolitane i soggetti interessati sono circa 2.000 nel Nord-ovest, 830 nel Nord-est, 800 nel Centro, 1.480 nel Sud e 430 nelle Isole.

Cassa depositi e prestiti presenterà l’operazione nei dettagli attraverso specifiche iniziative, anche in collaborazione con le principali associazioni che riuniscono gli Enti del territorio, e con informative dedicate sul proprio sito web.

© Riproduzione riservata