Niente recessione e per l’Italia stime di crescita superiori anche delle ultime previsioni del governo. La situazione economica dell’Unione europea e dell’area euro sta migliorando e le nuove previsioni economiche della Commissione europea sono migliori di quanto era possibile prevedere solo pochi mesi fa.

Per il 2023 l’esecutivo europeo ha alzato le stime di crescita sia per l’Eurozona che per l’Ue di tre decimali, portando le prime allo 0,9 per cento e le seconde allo 0,8 per cento. Queste cifre significano che secondo la Commissione Ue verrà evitata la recessione tecnica, cioè la riduzione della crescita del Pil per due trimestri consecutivi che era prevista per la fine dell’anno.

European Commissioner for Economy Paolo Gentiloni speaks with the media as he arrives for a meeting of EU finance ministers at the European Council building in Brussels on Tuesday, Jan. 17, 2023. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) Associated Press/LaPresse Only Italy and Spain

Per l’Italia crescita dello 0,8 per cento

L’Italia è perfettamente in linea con queste stime. Per il 2023 infatti il nostro paese crescerà dello 0, 8 per cento, in aumento rispetto allo 0,3 precedentemente previsto dall’Ue e anche rispetto allo 0,6 per cento previsto dalla Nadef e quindi dalla legge di bilancio. Il Pil della Germania, il paese per cui finora le previsioni di recessione erano più condivise, crescerà invece dello 0,2 per cento.

Nel 2024 il ritmo di crescita dovrebbe quasi raddoppiare, arrivando all’1,5 per cento nell’Eurozona e all’ 1,6 per cento nell’Ue. In parallelo all’aumento delle stime di crescita, diminuiscono le proiezioni sull’inflazione, che scendono dal 6,1 per cento al 5,6 per cento per i paesi che adottano l’euro e dal 7 per cento al 6,4 per cento per l’Ue.

