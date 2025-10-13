Il premio per l’economia a Howitt, Mokyr e Aghion

Diversità e competizione come motori di crescita, dietro le ricerche dei premi Nobel

Nicola Laceteraeconomista
13 ottobre 2025 • 20:06Aggiornato, 13 ottobre 2025 • 20:16

I tre vincitori del Nobel per l’Economia, Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt, appartengono a un gruppo di studiosi che sono andati oltre l’analisi “statica” dell’economia, elaborando teorie e presentando evidenza storica sulle radici della crescita

La crescita spesso appare come la condizione naturale di un sistema economico. Ma se allungassimo lo sguardo oltre gli ultimi decenni, ci accorgeremmo che è vero il contrario: la crescita economica è, storicamente, l’eccezione, o una novità molto recente. Le condizioni economiche della popolazione mondiale sono rimaste invariate per centinaia di anni. Solo a partire dal XIX secolo, in alcuni paesi europei e poi in Nord America, in momenti diversi la curva del reddito pro-capite si è impennata re

