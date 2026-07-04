Si è chiuso il periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto. Secondo i dati provvisori, gli offerenti raggiungono l'88,057 per cento del capitale di BF. Pagamento previsto il 10 luglio, se saranno soddisfatte le condizioni residue

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Si è concluso il periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa congiuntamente da Arum S.p.A. e Dompé Holdings S.r.l. sulle azioni ordinarie di BF spa Secondo i risultati provvisori comunicati dagli offerenti, sono state portate in adesione 101.997.262 azioni, pari al 38,933 per cento del capitale sociale della società e al 76,557 per cento delle azioni oggetto dell'offerta.

Tenendo conto della partecipazione già detenuta dagli offerenti prima dell'avvio dell'operazione, pari al 49,103 per cento del capitale, e delle azioni possedute dalle persone che agiscono di concerto, la quota complessiva detenuta al termine dell'offerta, qualora i risultati provvisori vengano confermati e l'operazione si perfezioni, salirà all'88,057 per cento del capitale sociale di BF. Ai fini del calcolo delle soglie previste dal Testo unico della finanza, la partecipazione rilevante è indicata nell'88,154 per cento, considerando anche le azioni proprie della società e quelle detenute dalla controllata SIS.

Nel comunicato viene inoltre precisato che né Arum né Dompé Holdings, né le persone che agiscono di concerto con gli offerenti, hanno acquistato azioni BF al di fuori dell'offerta nel periodo compreso tra la pubblicazione del documento di offerta e la chiusura del periodo di adesione.

L'efficacia dell'operazione resta subordinata all'avveramento, o all'eventuale rinuncia da parte degli offerenti, delle condizioni ancora pendenti. La condizione relativa al Golden Power si è già verificata il 22 giugno scorso, mentre le verifiche sulle condizioni MAC/MAE, Antitrust e FSR saranno comunicate insieme ai risultati definitivi dell'offerta.

In caso di avveramento delle restanti condizioni, o di loro rinuncia da parte degli offerenti, il corrispettivo di 5 euro per azione sarà pagato il 10 luglio 2026, contestualmente al trasferimento delle azioni. Qualora invece una delle condizioni non si realizzasse e non fosse oggetto di rinuncia, l'offerta non si perfezionerà e le azioni conferite saranno restituite ai rispettivi titolari senza oneri.

Gli offerenti hanno infine comunicato che i risultati definitivi dell'opa saranno diffusi entro le 7:29 del 9 luglio 2026, giorno di Borsa aperta precedente alla data prevista per il pagamento del corrispettivo.

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