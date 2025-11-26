Organizzazione del lavoro e produttività, cosa abbiamo sbagliato con lo smart working

Una ricerca di Bankitalia spiega in sintesi che non esiste un effetto medio del lavoro da remoto, perché dipende da come le aziende sono organizzate. Un tempo “liberato” fa paura a un modello organizzativo novecentesco, rigido e poco disposto al mutamento

Il dibattito sul lavoro da remoto rischia spesso di ridursi a una contrapposizione ideologica. Fin dalla sua massiccia introduzione nel 2020, troviamo chi lo interpreta come la grande occasione per modernizzare il paese e chi, al contrario, lo considera un pericolo per la produttività e per la coesione delle imprese. Ha fatto discutere, a riguardo, un nuovo studio pubblicato dalla Banca d’Italia, basato su dati amministrativi e indagini rappresentative delle imprese italiane tra il 2019 e il 202