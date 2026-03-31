L’allarme di Panetta: per il centrodestra un futuro da incubo

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Il meteo segna tempesta per Giorgia Meloni. Più ancora dei travagli politici interni alla sua maggioranza o ai movimenti delle opposizioni che si stanno organizzando per la prossima campagna elettorale, la presidente del Consiglio deve temere i numeri. E a portare cattive notizie ci ha pensato Fabio Panetta. Il governatore della Banca d’Italia, nella relazione che accompagna il bilancio presentato ieri a via Nazionale, non è andato per il sottile mentre passava in rassegna le conseguenze dirette