L’allarme di Panetta: per il centrodestra un futuro da incubo

Il governatore parla degli effetti del conflitto iraniano sul paese. Per tornare alla normalità sull’energia «i tempi non saranno brevi»
Il meteo segna tempesta per Giorgia Meloni. Più ancora dei travagli politici interni alla sua maggioranza o ai movimenti delle opposizioni che si stanno organizzando per la prossima campagna elettorale, la presidente del Consiglio deve temere i numeri. E a portare cattive notizie ci ha pensato Fabio Panetta. Il governatore della Banca d’Italia, nella relazione che accompagna il bilancio presentato ieri a via Nazionale, non è andato per il sottile mentre passava in rassegna le conseguenze dirette