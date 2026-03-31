banca d’Italia

L’allarme di Panetta: per il centrodestra un futuro da incubo

Lisa Di Giuseppe
31 marzo 2026 • 20:21

Il governatore parla degli effetti del conflitto iraniano sul paese. Per tornare alla normalità sull’energia «i tempi non saranno brevi»

Il meteo segna tempesta per Giorgia Meloni. Più ancora dei travagli politici interni alla sua maggioranza o ai movimenti delle opposizioni che si stanno organizzando per la prossima campagna elettorale, la presidente del Consiglio deve temere i numeri. E a portare cattive notizie ci ha pensato Fabio Panetta. Il governatore della Banca d’Italia, nella relazione che accompagna il bilancio presentato ieri a via Nazionale, non è andato per il sottile mentre passava in rassegna le conseguenze dirette

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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth