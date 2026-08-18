Partita Iva unica in Europa: dal 2027 meno burocrazia per chi vende oltre confine

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Per un’impresa italiana che vende in Europa, il mercato unico è spesso meno “unico” di quanto dica il nome. Superata la frontiera commerciale, infatti, può cominciare un’altra frontiera: quella fiscale. In molti casi l’azienda deve confrontarsi con registrazioni Iva, dichiarazioni, scadenze e procedure differenti nei diversi Stati membri. È proprio questo pezzo di burocrazia che l’Unione europea vuole ridurre con la riforma VAT in the Digital Age (ViDA), adottata nel 2025 e destinata a entrare p