Partita Iva unica in Europa: dal 2027 meno burocrazia per chi vende oltre confine

Un meccanismo che consentirà di ridurre drasticamente le occasioni in cui un’impresa deve moltiplicare le proprie identificazioni fiscali. La svolta vera nel 2028, intanto si riducono i costi per l’identificazione fiscale che gravano sulle spalle delle pmi innovative
Per un’impresa italiana che vende in Europa, il mercato unico è spesso meno “unico” di quanto dica il nome. Superata la frontiera commerciale, infatti, può cominciare un’altra frontiera: quella fiscale. In molti casi l’azienda deve confrontarsi con registrazioni Iva, dichiarazioni, scadenze e procedure differenti nei diversi Stati membri. È proprio questo pezzo di burocrazia che l’Unione europea vuole ridurre con la riforma VAT in the Digital Age (ViDA), adottata nel 2025 e destinata a entrare p