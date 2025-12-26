Perché il Pil o il lusso non sono indici di felicità: cosa ci insegna il flourishing

Le politiche pubbliche non possono limitarsi a garantire reddito. Serve investire in capitale sociale, in ambienti urbani e lavorativi che favoriscano relazioni, in programmi scolastici che coltivino idee di futuro, in servizi sanitari che promuovano non solo la guarigione ma la qualità della vita
Cosa mai sarà la felicità? Per decenni gli indici di benessere hanno guardato soprattutto a due dimensioni: la prima, il reddito, e la seconda, la soddisfazione di vita. In poche parole: belle case, auto costose, grandi amori e vacanze da sogno. Oggi la ricerca scientifica internazionale propone una visione più ampia della felicità: il flourishing (in inglese “fiorire”). Esso è inteso come la possibilità di vivere bene in tutte le dimensioni fondamentali dell’esistenza. Domini interconnessi Il