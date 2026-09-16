Petrolio e inflazione, la tempesta perfetta: il sistema Italia rischia di andare in tilt

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Non è ancora la tempesta perfetta, ma con il prezzo del petrolio in rialzo da mesi, l’inflazione ai massimi da tre anni e i tassi d’interesse che hanno ripreso a correre, l’autunno si annuncia più cupo che mai e il sistema Italia, che già marcia ai minimi, rischia di rallentare ancora. In estrema e deprimente sintesi, questo è lo scenario che il governo si prepara ad affrontare nelle prossime settimane, quelle in cui va allestita la manovra finanziaria per il 2027. Eppure, a fine agosto, solo tr