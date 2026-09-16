non si allenta la tensione sui mercati

Petrolio e inflazione, la tempesta perfetta: il sistema Italia rischia di andare in tilt

Vittorio Malagutti
Segui Domani su Google
16 settembre 2026 • 07:00

Il dissesto economico provocato dalle guerre cresce di giorno in giorno, ma il governo continua a procedere a tentoni. L’esecutivo vara per decreto la quinta proroga del taglio delle accise sul diesel: è l’ennesimo provvedimento tampone

Non è ancora la tempesta perfetta, ma con il prezzo del petrolio in rialzo da mesi, l’inflazione ai massimi da tre anni e i tassi d’interesse che hanno ripreso a correre, l’autunno si annuncia più cupo che mai e il sistema Italia, che già marcia ai minimi, rischia di rallentare ancora. In estrema e deprimente sintesi, questo è lo scenario che il governo si prepara ad affrontare nelle prossime settimane, quelle in cui va allestita la manovra finanziaria per il 2027. Eppure, a fine agosto, solo tr

Vittorio Malagutti
Vittorio Malagutti
Vittorio Malagutti

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.