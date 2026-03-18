se i prezzi non scendono presto, sono guai

Gas, petrolio e la variabile tempo: i banchieri temono la recessione globale

Stefano Vergine
18 marzo 2026 • 20:35

Le decisioni delle banche centrali dipendono dalla durata del conflitto. Gli Usa mantengono i tassi invariati, ma inflazione e crescita sono legate

La variabile più importante è il tempo. Per quanto ancora i prezzi di petrolio e gas resteranno così alti? È la domanda che in questi giorni si fanno i banchieri centrali di mezzo mondo. Mercoledì 18 marzo la Federal Reserve ha deciso di lasciare i tassi invariati, giovedì tocca alla Banca centrale europea, alla Banca d'Inghilterra e quella della Svizzera. Tutti sanno che le decisioni dipendono da quale risposta si dà alla domanda. È questione di altre tre settimane, come ha ipotizzato pochi gio

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Vergine
Stefano Vergine
Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.