Poste Italiane si è aggiudicata l’ “Oscar di Bilancio 2020”, il premio valuta la qualità e trasparenza della comunicazione finanziaria e per la cura dei rapporti con gli stakeholder.

L'Oscar di bilancio, giunto alla sua 56ma edizione, è organizzato dalla Federazione relazioni pubbliche italiana (Ferpi) con Borsa Italiana e Università Bocconi.

Poste Italiane, si legge nella motivazione della giuria, si è distinta all'interno della categoria Grandi imprese Ftse Mib per aver «presentato un Bilancio Integrato che ha raggiunto quest'anno un eccellente grado di maturità in termini di disclosure, qualità dell'informazione e chiarezza espositiva».

L'amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante ha detto: «Siamo orgogliosi di questo riconoscimento che riflette il nostro impegno nel promuovere il miglioramento continuo dell'attività di reporting per garantire un’informativa chiara e completa, in linea con i principi di integrità e trasparenza alla base dell'identità del gruppo". Il risultato di Poste, ricorda il gruppo, si aggiunge ad altri, tra cui l'inclusione nei principali indici di sostenibilità come il Dow Jones Sustainability Index World e il Dow Jones Sustainability Index Europe, che valutano le performance economiche, sociali e ambientali. Poste è stato inoltre incluso, per il secondo anno consecutivo, nell'indice Ftse4Good ed nella classifica dell'Integrated Governance Index 2020, che misura il grado di integrazione delle politiche di sostenibilità nelle strategie delle aziende.

Le imprese candidate all’Oscar di bilancio quest’anno erano 287. In generale si è registrato un impegno a migliorare la qualità delle informazioni fornite rispetto all’anno precedente. Sono cresciuti nei bilanci i riferimenti all’Agenda Onu 2030 degli obiettivi di Sviluppo sostenibile come chiave di lettura dell’attività dell’organizzazione, a dimostrazione di come è aumentata la sensibilità generale sul tema.

Rossella Sobrero, Presidente Ferpi, ha detto: «In molti bilanci è stato utilizzato un linguaggio semplice e chiaro, infografiche e immagini hanno supportano i numeri e, in generale, si è registrato un maggior utilizzo della comunicazione digitale con un equilibrio tra la necessaria di essere analitici e l’importanza di proporre informazioni di sintesi».

Sono stati assegnati premi in sette categorie - tra cui, novità di quest’anno, quella riservata ai bilanci presentati dagli enti locali, più tre speciali. Grandi imprese Ftse Mib, come detto, a Poste Italiane. Medie e piccole imprese quotate, Fincantieri; imprese finanziarie quotate, Assicurazioni generali; imprese ed enti finanziari non quotati, Banca etica; fondazioni erogatrici, Fondazioni Cariparo; imprese sociali e associazioni non profit, Save the children Italia; enti locali, Comune di Peschiera Borromeo, in Lombardia.

A questi si sono aggiunti l’Oscar per la comunicazione a Cirfood; l’Oscar per l’Integrated Reporting, al Comune di Sasso Marconi (Emilia-Romagna) e I’Oscar per la Dichiarazione non finanziaria al gruppo Eni.

