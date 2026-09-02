Precari e in balia dell’algoritmo. I costi umani dell’ultimo miglio

Una volta uscite dal sito di stoccaggio o dai magazzini di prossimità territoriale, le merci devono raggiungere i punti di rivendita e le case dei consumatori nel più breve tempo possibile. Per quell’ultimo miglio passano anche i costi occulti e collaterali, quelli delle vite dei lavoratori delle consegne, sempre più robotizzati e in balia degli algoritmi

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Con l’espandersi dell’e-commerce, è l’ultimo miglio che fa la differenza. E i profitti. Una volta uscite dal sito di stoccaggio o dai magazzini di prossimità territoriale, merci, prodotti, cibo e ogni bene a portata di click devono raggiungere i punti di rivendita e le case dei consumatori nel più breve tempo possibile. Perché la percorrenza di quella distanza, e il suo tracciamento sull’app, misura agli occhi del consumatore la credibilità dell’azienda e degli hub di distribuzione, la valutazio