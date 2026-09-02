l’era dell’e-commerce

Precari e in balia dell’algoritmo. I costi umani dell’ultimo miglio

Rita Plantera
Segui Domani su Google
02 settembre 2026 • 07:00

Una volta uscite dal sito di stoccaggio o dai magazzini di prossimità territoriale, le merci devono raggiungere i punti di rivendita e le case dei consumatori nel più breve tempo possibile. Per quell’ultimo miglio passano anche i costi occulti e collaterali, quelli delle vite dei lavoratori delle consegne, sempre più robotizzati e in balia degli algoritmi

Con l’espandersi dell’e-commerce, è l’ultimo miglio che fa la differenza. E i profitti. Una volta uscite dal sito di stoccaggio o dai magazzini di prossimità territoriale, merci, prodotti, cibo e ogni bene a portata di click devono raggiungere i punti di rivendita e le case dei consumatori nel più breve tempo possibile. Perché la percorrenza di quella distanza, e il suo tracciamento sull’app, misura agli occhi del consumatore la credibilità dell’azienda e degli hub di distribuzione, la valutazio

Rita Plantera
Rita Plantera
Rita Plantera

Giornalista professionista e Dottoressa di ricerca in Linguistica. Mi occupo soprattutto di economia, disinformazione, criminalità organizzata, reati e rischio finanziario, esteri. Scrivo per Domani. Ho lavorato per Reuters come reporter economica. Come contributor, per Il Manifesto ho scritto in particolare su Nelson Mandela. Collaboro con Good Morning Italia. Ho lavorato come analista OSINT