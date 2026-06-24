Tra concorrenza e rendita, cosa deve imparare la sinistra dalle (sue) privatizzazioni

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Oggi chi guida il governo ha una cultura politica che non brilla certo per apertura ai mercati e alla concorrenza, e raramente si pronuncia sul tema della relazione tra Stato e mercato. Il silenzio è bipartisan. L’errore no: fu il centrosinistra a privatizzare, e non averne mai discusso seriamente ha lasciato quella stagione senza una valutazione onesta