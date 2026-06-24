l’errore di fondo

Tra concorrenza e rendita, cosa deve imparare la sinistra dalle (sue) privatizzazioni

Sandro Trento
Sandro Trento
Sandro Trentoeconomista
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24 giugno 2026 • 19:27

Oggi chi guida il governo ha una cultura politica che non brilla certo per apertura ai mercati e alla concorrenza, e raramente si pronuncia sul tema della relazione tra Stato e mercato. Il silenzio è bipartisan. L’errore no: fu il centrosinistra a privatizzare, e non averne mai discusso seriamente ha lasciato quella stagione senza una valutazione onesta

Thames Water è a un passo dalla nazionalizzazione. Il ministro dell’Ambiente britannico, Emma Reynolds, ha respinto il piano di salvataggio proposto dal consorzio di fondi hedge che controlla la società, definendolo insufficiente a tutelare consumatori e ambiente. Senza un accordo, la più grande società idrica del regno – sedici milioni di persone, gran parte di Londra – esaurirà la liquidità entro ottobre. È un governo laburista che sta nazionalizzando ciò che un’altra generazione di centrosini

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Sandro Trento
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Sandro Trentoeconomista

Sandro Trento, economista, è professore ordinario di economia e gestione delle imprese e direttore della School of Innovation nell’Università di Trento. In precedenza, è stato dirigente nel Servizio Studi della Banca d’Italia e direttore del Centro studi Confindustria. È stato editorialista e ha pubblicato vari saggi, tra i suoi lavori: “Capitalismo carismatico. Il potere dei fondatori e la sfida alla democrazia”, in uscita per Bocconi University Press, 2026.

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