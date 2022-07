Lo aveva già fatto capire il governo tedesco, ora lo ribadisce quello francese: domani quando Gazprom chiuderà i rubinetti del gasdotto North Stream 1, che passando sotto il mar Baltico porta il gas russo in Europa del Nord, potrebbe essere la fine delle forniture russe al Vecchio Continente.

Le cancellerie europee, più o meno in sordina, più preoccupate di quello che fanno trapelare, stanno facendo il conto alla rovescia.

Questa mattina il ministro delle finanze francese, Bruno Le Maire, fresco di nazionalizzazione del gigante dell’energia Edf, ha rotto gli indugi. Durante un convegno economico a Aix-en-Provence, ha detto chiaramente: «Prepariamoci per un taglio del gas russo. Oggi è lo scenario più probabile».

«Non ci potremo scaldare come nulla fosse»

«Ci troviamo di fronte a scelte complicate», ha proseguito Le Maire, secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Monde, «Non potremo continuare a riscaldarci e a muoverci come se nulla fosse».

Le Maire parla da una posizione di vantaggio relativo rispetto ai partner europei: la Francia dipende per il 17 per cento dal gas russo, molto meno di altri paesi, ma lo scenario di Vladimir Putin che chiude i rubinetti agita anche il paese meno toccato.

«Penso che il taglio totale dell'approvvigionamento del gas russo è una vera possibilità, dobbiamo preparaci a questa opzione», ha detto il ministro. «Il miglior modo di preparaci ai tagli è di essere molto attenti al nostro consumo di energia. Vale per l'amministrazione pubblica, le imprese, le singole persone».

Come l’Italia anche la Francia sta investendo sulla costruzione di terminal galleggianti per la rigassificazione del gas liquefatto importato dall'estero, ma si prepara anche a esaminare le imprese che potrebbero essere costrette a ridurre la produzione.

«Prepariamoci al peggio»

In Germania l’impatto dell’opposizione all’aggressione russa dell’Ucraina ha già portato sulla via del fallimento il maggiore cliente di Gazprom, la società Uniper che ha chiesto all’esecutivo di Scholz di essere salvata con fondi pubblici, circa nove miliardi di euro. E adesso ci si prepara al peggiore degli inverni possibili.

Ufficialmente Gazprom chiuderà il North Stream 1, temporaneamente, per i soliti lavori di manutenzione che dovrebbero durare dall’11 al 21 luglio. Ci credono in pochi.

Non a caso il Canada ha restituito proprio alla Germania, dopo averla riparata, una turbina del gasdotto russo per cercare di accelerare i flussi. Nel caso, è il corollario non detto, fossero gli ultimi.

In diverse città tedesche si stanno preparando spazi comuni riscaldati per far fronte a ogni evenienza. Il governo, del resto, è stato chiaro: «Tutto è possibile, prepariamoci al peggio».

