«Il Nex Generation Eu è un passaggio storico molto importante nel processo di costruzione europea ed è un passo in avanti nella costruzione di un bilancio comune». Il ministro dell’Economia Daniele Franco ha iniziato così l’audizione di fronte alle commissioni bilancio, finanze e politiche Ue del parlamento prima di essere interrotto perché le trasmissioni video non funzionavano e dopo aver fatto slittare la audizione. Franco ha specificato che il Recovery mette a disposizione dell’Italia 191,5 miliardi, una cifra «leggermente inferiore a quella indicata a gennaio».

Imparare a spendere

Franco ha detto: «Questo primo incontro spero sia l'inizio di un dialogo durevole perché abbiamo davanti a noi un percorso molto rapido e intenso sul quale dobbiamo interagire strettamente». «Il Next Generation Ue è un passaggio storico nella costruzione del bilancio europeo comune», ha detto il ministro.

L’opposizione di Fratelli d’Italia ha protestato per la mancata condivisione del documento della relazione, che però verà depositata e resa disponibile questo pomeriggio.

Franco ha elencato le disparità che segnano il nostro mercato del lavoro, tra cui soprattutto i bassi tassi di occupazione per giovani e donne.

«Questo per l’Italia significa un cambio di passo rispetto all’uso dei fondi strutturali», ha detto il ministro. «A fine 2020 erano stati impegnati 50 miliardi ed erano stati spesi solo 34 miliardi» su un totale di più di 70 miliardi.

Schede tecniche pubbliche

Come fare? Secondo Franco rafforzando le strutture tecniche che si occupano del piano. Il ministro ha annunciato che verranno depositate le schede tecniche dei progetti stilati a gennaio a favore delle commissioni competenti.

«È tuttavia necessario rafforzare alcune parti del piano esistente. Occorre tarare le risorse» e «alcuni progetti non sono pienamente definiti», dice il ministro.

Già in essere progetti per 65 miliardi

La base di partenza sono i progetti vecchi come quelli sull’alta velocità, sul dissesto idrogeologico, housing sociale.

«I progetti in essere ammontano a 65 miliardi di euro», ha detto Franco, «dovremo riflettere se la distribuzione tra progetti vecchi e nuovi possa essere soggetti a cambiamento».

«La redazione del piano deve essere fatta in maniera rapida. I progetti devono effettivamente essere completati e dobbiamo predisporre un sistema di monitoraggio e rendicontazione e dei progetti», ha aggiunto Franco.

Oltre al Mef sono coinvolti tre ministri in maniera orizzontale, ha detto Franco, e ha citato il ministero per la transizione digitale, quello per la transizione ecologica e quello per il Sud.

La struttura di supervisione

«Abbiamo come paese difficoltà nel fare valutazione ex ante dei progetti e valutazione dei progetti», ha sottolineato Franco.

Il 60 per cento delle risorse vanno impegnate entro il 2022, tutti entro il 2023. Occorre pertanto una governance robusta e articolata, il modello organizzativo stiamo definendo individua due livelli di governance.

«Stiamo valutando una struttura centrale di coordinamento a presidio e supervisione. Questa struttura della gestione dei flussi finanziari, della rendicontazione dell’avanzamento, del controllo della spesa, di valutazione di impatti e risultati».

Questa sarà affiancato da una struttura di audit indipendente. Dall’altro lato si considera presidi di audit e controllo in ogni ministero competente.

«Abbiamo meno di due mesi», ha detto Franco.

Il ministro ha elencato tra le riforme più importanti quella sulla pubblica amministrazione, la necessaria semplificazione normativa. Il Pnrr richiede un rafforzamento delle strutture tecniche dell’amministrazione, ha ribadito più volte il rappresentante del governo.

Le critiche su Mc Kinsey

Crucioli del gruppo misto ha criticato la condivisione di dati sensibili con società private come Mc Kinsey che «hanno alcun avvallo rispetto alle direttive che il parlamento ha dato» e anche l’appartenenza di Franco a organizzazione come “Diplomatia”.

La Lega dice «non ci stupisce che vi rivolgiate all’esterno», l’importante è che la governance resti alla politica e che i parametri di valutazione siano messi a disposizione del parlamento».

L’onorevole Ungaro di Italia Viva dice di apprezzare molto le scelte sulla governance e definisce la consulenza una pratica «normale in tutte le pubbliche amministrazioni moderne».

L’onorevole Fassina eletto con Leu ha sottolineato il depauperamento della pubblica amministrazione e anche la «situazione drammatica» in cui versano i comuni.

Fdi insiste sull’editoria

Secondo Mollicone di Fratelli d’Italia il piano si discosta da quanto chiesto dal parlamento e insiste molto sugli aiuti all'editoria.

«Uso e l’abuso di consulenze è noto nei ministeri», dice Mollicone, «ci chiediamo cosa fa McKinsey con 25mila euro?».

De Luca del Pd ha chiesto di precisare quali sono le procedure che si vogliono semplificare per aiutare le capacità di spesa.

Giammanco di Forza Italia ha detto che si aspetta una riforma fiscale che allievi la pressione fiscale, contemporaneamente ha chiesto più risorse per le regioni del sud, superando il sistema della spesa storica.

© Riproduzione riservata