Una riforma nata vecchia: il fisco funziona, è il sistema che è iniquo

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La misura ha prodotto qualche positivo aggiustamento della macchina ma le manca il respiro. Certo, ci si può consolare constatando che è l’unica “riforma” di questo governo andata davvero in porto

Il recente festeggiamento dei 25 anni di attività delle Agenzie fiscali ha segnato un importante momento di verifica dello stato dell’arte di un’amministrazione essenziale per il funzionamento dello Stato. E il responso è stato indubitabilmente positivo se confrontato con la farraginosità e la tetraggine del ministero delle Finanze di pur recente epoca o anche solo con l’inutile asprezza di Equitalia. I risultati ottenuti (+36 miliardi incassati rispetto al 2024 e +43 per cento rispetto al 2022)