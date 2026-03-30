Il commento

Una riforma nata vecchia: il fisco funziona, è il sistema che è iniquo

Tommaso Di Tanno
Tommaso Di Tanno
Tommaso Di Tanno
30 marzo 2026 • 19:19

La misura ha prodotto qualche positivo aggiustamento della macchina ma le manca il respiro. Certo, ci si può consolare constatando che è l’unica “riforma” di questo governo andata davvero in porto

Il recente festeggiamento dei 25 anni di attività delle Agenzie fiscali ha segnato un importante momento di verifica dello stato dell’arte di un’amministrazione essenziale per il funzionamento dello Stato. E il responso è stato indubitabilmente positivo se confrontato con la farraginosità e la tetraggine del ministero delle Finanze di pur recente epoca o anche solo con l’inutile asprezza di Equitalia. I risultati ottenuti (+36 miliardi incassati rispetto al 2024 e +43 per cento rispetto al 2022)

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Tommaso Di Tanno
Tommaso Di Tanno
Tommaso Di Tanno

Classe 1949, allievo di Augusto Fantozzi, dirige il Tax Department di Arthur Andersen di Roma nel 1981; fonda lo Studio Di Tanno Associati nel 1986. Ha insegnato Diritto Tributario in numerose università, fra le quali Roma Tor Vergata, Roma Università Europea, Siena e Cassino, nonché presso la Scuola Centrale di Polizia Tributaria e poi all’Accademia della Guardia di Finanza. Già docente al Master Tributario dell’Università Bocconi, insegna, oggi, al corso di Corporate Tax Governance dell’Università Statale di Milano.

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