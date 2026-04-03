La riforma del Tuf riapre la porta ai doppi incarichi

Tra le modifiche introdotte dal governo, una in particolare solleva interrogativi rilevanti. Torna a essere possibile per amministratori e consiglieri di amministrazione sedere contemporaneamente nei board di società concorrenti, anche all’interno dello stesso settore finanziario. Le implicazioni di questa modifica non sono marginali

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Il Testo Unico della Finanza (Tuf) rappresenta da oltre trent’anni l’architrave normativo dei mercati finanziari italiani. Nato con l’obiettivo di riordinare una materia complessa e stratificata, disciplina l’intermediazione finanziaria, i mercati regolamentati, le società quotate e, soprattutto, la tutela del risparmio. Nel corso del tempo è stato più volte aggiornato, anche per recepire le direttive europee, mantenendo però una bussola chiara: trasparenza, correttezza dei comportamenti, effici