L’analisi

La riforma del Tuf riapre la porta ai doppi incarichi

Roberto Antonio Romano
03 aprile 2026 • 20:10

Tra le modifiche introdotte dal governo, una in particolare solleva interrogativi rilevanti. Torna a essere possibile per amministratori e consiglieri di amministrazione sedere contemporaneamente nei board di società concorrenti, anche all’interno dello stesso settore finanziario. Le implicazioni di questa modifica non sono marginali

Il Testo Unico della Finanza (Tuf) rappresenta da oltre trent’anni l’architrave normativo dei mercati finanziari italiani. Nato con l’obiettivo di riordinare una materia complessa e stratificata, disciplina l’intermediazione finanziaria, i mercati regolamentati, le società quotate e, soprattutto, la tutela del risparmio. Nel corso del tempo è stato più volte aggiornato, anche per recepire le direttive europee, mantenendo però una bussola chiara: trasparenza, correttezza dei comportamenti, effici

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Roberto Antonio Romano
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Roberto Antonio Romano

Si occupa di politica industriale ed è stato assistente del presidente della commissione Industria della Camera dei deputati Nerio Nesi (1996-2000). È ricercatore economico della Cgil Lombardia.