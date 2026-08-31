Rinnovabili al palo, benzina alle stelle: sull’energia il governo Meloni ha sprecato quattro anni

Sei mesi di prezzi alti, che si faranno sentire almeno per i prossimi altri sei mesi e non solo alla pompa di benzina, si potevano contenere molto meglio se il tema dell’energia fosse stato affrontato diversamente, per tempo. Ma l’esecutivo che si appresta a diventare il più longevo della Repubblica ha sbagliato tutto

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La soluzione alla fine si troverà, perché nessun governo può rischiare di giocare troppo con il prezzo dell’energia alle stelle. Soprattutto se le elezioni sono tra un anno o giù di lì. Ma sei mesi di prezzi alti, che si faranno sentire almeno per i prossimi altri sei mesi e non solo alla pompa di benzina, si potevano contenere molto meglio se il tema dell’energia fosse stato affrontato diversamente, per tempo. Sarebbe bastato che politica dell’Italia a Roma fosse stata coerente con quella dell’