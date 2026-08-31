i fallimenti dell’esecutivo più longevo/3

Rinnovabili al palo, benzina alle stelle: sull’energia il governo Meloni ha sprecato quattro anni

Stefano Vergine
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31 agosto 2026 • 07:00

Sei mesi di prezzi alti, che si faranno sentire almeno per i prossimi altri sei mesi e non solo alla pompa di benzina, si potevano contenere molto meglio se il tema dell’energia fosse stato affrontato diversamente, per tempo. Ma l’esecutivo che si appresta a diventare il più longevo della Repubblica ha sbagliato tutto

La soluzione alla fine si troverà, perché nessun governo può rischiare di giocare troppo con il prezzo dell’energia alle stelle. Soprattutto se le elezioni sono tra un anno o giù di lì. Ma sei mesi di prezzi alti, che si faranno sentire almeno per i prossimi altri sei mesi e non solo alla pompa di benzina, si potevano contenere molto meglio se il tema dell’energia fosse stato affrontato diversamente, per tempo. Sarebbe bastato che politica dell’Italia a Roma fosse stata coerente con quella dell’

Stefano Vergine
Stefano Vergine
Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.