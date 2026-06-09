A cosa serve una banca? Se il record di utili non aiuta il sistema paese

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Se la risposta è massimizzare il rendimento del capitale, il 2025 è stato un anno eccellente. Se la risposta è allocare il risparmio verso gli investimenti produttivi e sostenere la trasformazione di un'economia che compete con potenze di scala incomparabile, allora qualcosa non torna

Il 30 maggio scorso la Banca d'Italia ha presentato la sua relazione annuale sul 2025. I dati sul sistema bancario meritano attenzione, proprio nel momento in cui il risiko bancario ridisegna gli assetti del credito. La redditività delle banche italiane ha raggiunto nel 2025 i livelli più alti dal 2008. Nello stesso anno, il Pil italiano è cresciuto dello 0,5 per cento. Non è una coincidenza da ignorare: è una forbice che si apre. Come hanno fatto le banche a guadagnare così tanto in un'economia