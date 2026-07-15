Sanità, ma non per tutti: ora anche la classe media non riesce più a curarsi

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«Vogliamo fare di più per ridurre il carico fiscale sul ceto medio». Così ha detto Giorgia Meloni a giugno all’assemblea di Confcommercio. Parole che si scontrano con una realtà fatta di salari che perdono potere d’acquisto e crescenti disparità nell’accesso a welfare e servizi. Gli ultimi dati su redditi, salute pubblica e condizioni sociali, letti insieme, restituiscono lo spaccato di un paese che segue la china dell’impoverimento, che arriva a erodere anche la tenuta del ceto medio. Liste d