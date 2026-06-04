i piani di orcel e il risiko bancario

Scalata Commerzbank: la sfida di Unicredit e i sospetti di Berlino

Lisa Di Giuseppe
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04 giugno 2026 • 19:33

L’ops di Unicredit va a gonfie vele, nonostante il tentativo di Francoforte di tirare in ballo la Consob tedesca. Orcel, però, ha ancora altre partite aperte con il governo

La scalata di Commerzbank da parte di Unicredit rischia di diventare l’unico successo italiano che il governo sovranista non s’intesterà. Nella giornata di ieri Bettina Orlopp ha continuato a ribadire la linea anti-piazza Gae Aulenti che l’ad tedesca porta avanti ormai da mesi. L’ultima mossa che ha messo in campo il management della banca che assieme a dipendenti, sindacato e politica si oppone mani e piedi all’acquisizione italiana è stata quella di ricorrere all’autorità bancaria tedesca, ma

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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth