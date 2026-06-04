Scalata Commerzbank: la sfida di Unicredit e i sospetti di Berlino

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La scalata di Commerzbank da parte di Unicredit rischia di diventare l’unico successo italiano che il governo sovranista non s’intesterà. Nella giornata di ieri Bettina Orlopp ha continuato a ribadire la linea anti-piazza Gae Aulenti che l’ad tedesca porta avanti ormai da mesi. L’ultima mossa che ha messo in campo il management della banca che assieme a dipendenti, sindacato e politica si oppone mani e piedi all’acquisizione italiana è stata quella di ricorrere all’autorità bancaria tedesca, ma