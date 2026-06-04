Scalata Commerzbank: la sfida di Unicredit e i sospetti di Berlino

L’ops di Unicredit va a gonfie vele, nonostante il tentativo di Francoforte di tirare in ballo la Consob tedesca. Orcel, però, ha ancora altre partite aperte con il governo
La scalata di Commerzbank da parte di Unicredit rischia di diventare l’unico successo italiano che il governo sovranista non s’intesterà. Nella giornata di ieri Bettina Orlopp ha continuato a ribadire la linea anti-piazza Gae Aulenti che l’ad tedesca porta avanti ormai da mesi. L’ultima mossa che ha messo in campo il management della banca che assieme a dipendenti, sindacato e politica si oppone mani e piedi all’acquisizione italiana è stata quella di ricorrere all’autorità bancaria tedesca, ma