Scalate bancarie, il ritorno di Orcel e la partita Mps

Nuovi rialzi in Borsa per il Monte dei Paschi grazie alle voci sulle trattative tra Unicredit e Delfin. Nessuna smentita, a ora né richieste di chiarimento da parte della Consob
Dunque si ricomincia, o quasi. Dopo un anno vissuto pericolosamente sulle montagne russe delle scalate bancarie, si va verso il secondo tempo della partita di potere ai vertici della finanza nazionale. Da giorni in Borsa gli investitori ragionano su una possibile clamorosa svolta nell’azionariato del Monte dei Paschi, reduce dalla vittoriosa scalata a Mediobanca. Neppure il tempo di digerire la ricca preda ed ecco che almeno un paio dei grandi soci di Mps sarebbero pronti a sgombrare il campo. I