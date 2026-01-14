Economia

Scalate bancarie, il ritorno di Orcel e la partita Mps

Foto Ansa
Foto Ansa
Foto Ansa
Vittorio Malagutti
Vittorio Malagutti
Vittorio Malagutti
14 gennaio 2026 • 20:46

Nuovi rialzi in Borsa per il Monte dei Paschi grazie alle voci sulle trattative tra Unicredit e Delfin. Nessuna smentita, a ora né richieste di chiarimento da parte della Consob

Dunque si ricomincia, o quasi. Dopo un anno vissuto pericolosamente sulle montagne russe delle scalate bancarie, si va verso il secondo tempo della partita di potere ai vertici della finanza nazionale. Da giorni in Borsa gli investitori ragionano su una possibile clamorosa svolta nell’azionariato del Monte dei Paschi, reduce dalla vittoriosa scalata a Mediobanca. Neppure il tempo di digerire la ricca preda ed ecco che almeno un paio dei grandi soci di Mps sarebbero pronti a sgombrare il campo. I

Per continuare a leggere questo articolo

Vittorio Malagutti
Vittorio Malagutti
Vittorio Malagutti

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE