Senzatetto, un fenomeno più esteso di quanto pensiamo: in Italia manca una strategia

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Diecimila persone in una sola notte. È l’istantanea, cruda e senza filtri, scattata dall’Istat nel cuore dell’inverno scorso: un censimento che nelle 14 città metropolitane italiane ha contato 10.037 esistenze sospese. Di queste, quasi la metà non ha nemmeno il conforto di un letto in un centro di accoglienza; vivono – o sopravvivono – tra marciapiedi, parchi e sistemazioni di fortuna. Il dato non è solo un numero, ma la conferma di un legame viscerale e drammatico tra la dimensione delle nostre