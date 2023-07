Pochi imprenditori vissuti nel secolo scorso hanno saputo e sanno ancora suscitare interesse, curiosità, ma anche grandi interrogativi come Raul Gardini.

Costruirne però un’immagine esageratamente positiva in occasione di un anniversario rappresenta la maniera peggiore per storicizzare il personaggio, per apprezzarne davvero gli aspetti innovativi, i tentativi, non sempre riusciti, di anticipare alcune soluzioni che sono state riprese in contesti e con tecnologie completamente diversi molti anni più tardi, ma anche per comprenderne i limiti e gli errori.

Vela, caccia e gioco

Gardini era nato nel 1933 da una famiglia benestante di Ravenna con alcune importanti proprietà terriere nella zona e in provincia di Ferrara. Della sua vita professionale prima del 1980, quando assunse la guida del gruppo Ferruzzi, dopo la scomparsa del fondatore del gruppo, Serafino Ferruzzi, nel 1979, si sa molto poco e quel poco non porta certo molta acqua al mulino della narrazione che gli è stata costruita addosso: qualche importante investimento nel settore immobiliare, una piccola quota in un cementificio creato dal suocero, la rappresentanza degli interessi degli imprenditori della soia a livello nazionale. Molto più ricca è la vita sociale e gli aspetti legati alle sue passioni, non in ordine di importanza: la vela, la caccia e il gioco d’azzardo.

Serafino Ferruzzi

Serafino Ferruzzi era un grande accentratore, ma anche un imprenditore che “sul pezzo” ci stava davvero, andando di persona, due volte alla settimana alla Borsa merci di Bologna e di Milano e non di rado anche a Chicago, il vero tempio dei giganti del trading cerealicolo a livello mondiale.

Non proprio la passione di Raul Gardini che, non a caso, non veniva coinvolto molto da Serafino, che di lui aveva un’opinione piuttosto articolata, riconoscendone alcuni pregi, ma conoscendone anche diversi difetti.

L’uomo che si insedia alla testa del Gruppo Ferruzzi nel 1980 non è giovanissimo, ma nei tredici anni successivi segnerà molte delle vicende più importanti della storia industriale e finanziaria del nostro paese.

La narrazione a senso unico indica che grazie alle intuizioni di Gardini il gruppo Ferruzzi uscì dalla comoda comfort zone del trading dei cereali. In realtà le basi per una diversificazione in campo industriale erano già state messe in atto da Serafino con l’acquisizione della Calcestruzzi nel 1976 e, poco dopo, dell’Eridania, il maggiore gruppo saccarifero italiano e nella cui pancia stava circa il 25 per cento della Beghin-Say, il principale produttore di zucchero francese.

Non solo. Poco prima che morisse, a Ferruzzi era stato proposto direttamente dai vertici della compagnia, e con la benedizione di Mediobanca, di acquisire una partecipazione nelle Generali, premessa necessaria per entrare nel suo consiglio d’amministrazione, allora il vero “salotto buono” del capitalismo italiano.

Per Ferruzzi, i guadagni facili degli anni Sessanta e della prima metà degli anni Settanta, legati alle esportazioni di cereali dal nord e dal sud America verso l’Unione sovietica e verso l’Europa, erano ormai alle spalle.

Una strada già definita

Divenendo il numero uno del Gruppo, Gardini non fece altro che proseguire lungo una strada già definita, contribuendo, questo sì, a rafforzarne alcuni caratteri.

Fu il caso della cosiddetta “campagna di Francia”, quando completò l’acquisizione del gruppo Beghin-Say, ma anche quello dei settori olii e risi e poi degli amidi. Era questo il mondo che conosceva meglio Gardini, anche se magari l’aveva guardato un po’ da lontano, dietro la figura imponente di Serafino.

Meno bene andò a Londra, dove Gardini tentò senza successo di comprarsi la British Sugar, segno che non seppe dialogare al meglio con un capitalismo industriale e finanziario molto diverso da quello italiano.

La scalata Montedison

Improvvisata fu la scalata alla Montedison del 1986, di cui lo stesso Gardini non aveva alcuna idea, come ricorda oggi Sergio Cusani, che fu suo consulente. Entrato in azione per assicurarsi il 3-4 per cento, in poche ore si trovò – quasi “a sua insaputa” – proprietario del 14 per cento delle azioni. Nei mesi successivi arrivò a circa il 40 per cento: un elefante era entrato in cristalleria.

Inevitabile il conflitto con Mario Schimberni, l’uomo che aveva rimesso in ordine i conti della società e soprattutto che l’aveva trasformata in una public company. Alle dimissioni di Schimberni seguirono quelle dei principali manager del gruppo Montedison. Alla prima grande occasione emerse un grave limite di Gardini: quello di non sapere fare squadra con un management di alto profilo tecnico e professionale.

In quegli anni sviluppò alcune iniziative nel campo della ricerca dei nuovi prodotti che erano già state avviate in Montedison, mostrando una precoce sensibilità per i temi di un’agricoltura integrata con la chimica.

Poi, però, si buttò su un progetto che da anni era in discussione: unire alcune attività del gruppo Montedison con quelle di Enichem, controllata da Eni. Nel 1988 nacque così Enimont, una joint venture destinata a naufragare nel giro di due anni tra incomprensioni reciproche, mancato rispetto degli accordi (prima di tutto quello sugli sgravi fiscali per gli apporti di Montedison, più volte promesso del governo e mai approvato), precoce entrata in Borsa della quota di azioni (20 per cento) non in mano ai due soci.

Dall’impasse si uscì con la regia del mondo politico e per la volontà da parte di quest’ultimo di tenere a tutti i costi la chimica sotto controllo pubblico: troppi interessi politico-elettorali impedivano la vendita completa a Montedison.

La tangente Enimont

Dalla cessione della quota Montedison all’Eni, come è noto, scaturì la cosiddetta “madre di tutte le tangenti”, circa 150 miliardi, una piccolissima parte della quale rimase anche appiccicata a Gardini, come si venne a sapere dal processo Cusani. Ma fu soprattutto la Montedison a farne le spese, aumentando il suo indebitamento a livelli critici. Gardini era ormai lontano, essendosi dimesso da tutte le cariche.

Quelli erano, però, anche gli anni del Moro di Venezia, delle nottate passate davanti alla tv per vederlo vincere la Louis Vuitton Cup a San Diego e poi perdere la finale della Coppa America di vela con gli americani.

Fu un’operazione d’immagine riuscita, sebbene con molti limiti (mancò una strategia di marketing o per brevettare le novità tecniche realizzate). I costi furono esorbitanti, coperti in parte dalla Montedison (oltre 110 miliardi di lire) e in parte (per altre decine di miliardi) dalle risorse della famiglia Ferruzzi, controllate da un contabile che rispondeva solo a Gardini e non agli eredi di Serafino Ferruzzi, nonostante Gardini fosse uscito dalla famiglia già un anno prima.

La rottura con i Ferruzzi

La rottura avvenne perché Gardini aveva predisposto un piano che, per un verso, all’apparenza guardava al futuro del gruppo, assegnando il 5 per cento del capitale ai dieci figli dei quattro discendenti di Serafino, ma che, per un altro, in realtà espropriava questi ultimi dal ruolo di azionisti di controllo, prevedendo per sé stesso non solo la guida del nuovo gruppo, ma anche il ruolo di kingmaker, immaginando per suo figlio Ivan (all’epoca solo ventenne) il ruolo di futuro numero uno.

La rottura – scrisse il New York Times – era degna di un episodio di Dinasty, la serie tv di moda all’epoca. In realtà, all’irricevibilità della proposta per tre dei quattro figli di Serafino si aggiunsero le pressioni del management del gruppo Ferruzzi Montedison, da tempo stanchi degli atteggiamenti e delle sortite di Gardini.

E questo, al Gardini imprenditore, fece forse ancora più male della rottura familiare, anche perché lui e la moglie vennero sontuosamente liquidati con circa 500 miliardi di lire, una spesa che aggravò ulteriormente le condizioni finanziarie della famiglia Ferruzzi, rendendola impotente quando Mediobanca mosse tutto il sistema bancario italiano per metterla fuori causa durante il processo di risanamento finanziario nel 1993.

Nel luglio del 1993, le prime rivelazioni di Giuseppe Garofano, presidente della Montedison, sul sistema delle tangenti, chiamavano direttamente in causa Gardini e il resto del gruppo dirigente del Gruppo Ferruzzi, storicamente rimasto sempre lontano dai riti e da certe pratiche della politica.

Gardini avrebbe dovuto essere interrogato dal sostituto procuratore Antonio Di Pietro il 23 luglio 1993. Anni prima, invitato a parlare agli studenti alla Sorbonne, aveva ricordato che «quando si naviga lontano dalla costa, si è sempre sballottati dal vento e dalla corrente. Ogni volta che si va avanti, si torna un po’ indietro. Questa è la vela». E questa era anche la vita per Gardini: andare comunque avanti, nonostante tutto.

L’uomo che tra gli anni Ottanta e Novanta, come scrisse il New York Times, «has turned from pariah into hero practically overnight» («si è trasformato da paria in eroe praticamente da un giorno all’altro») non voleva assolutamente fare il percorso inverso.

