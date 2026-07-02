A peso d’oro

Spiagge proibitive: il governo coccola i balneari, che aumentano il costo di lettini e ombrelloni

Caterina D'Ambrosio
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02 luglio 2026 • 19:19

Altroconsumo ha raccolto i dati di oltre duecento stabilimenti balneari ed evidenzia che in alcune zone del paese si registrano rincari tra il 2,5 e il 6 per cento rispetto allo scorso anno e del 24 per cento sul 2021. Per una settimana un ombrellone e due lettini possono superare anche i 300 euro

In questa estate rovente non sono solo le temperature a salire ma anche il costo delle agognate vacanze al mare. Peccato, però, che il caro spiagge non sia una fatalità meteorologica ma il frutto di un sistema di privilegi che tiene in ostaggio le nostre coste e gli italiani in vacanza costretti a fare i conti con i prezzi dell’ombrellone e lo stipendio ormai sempre più leggero. Obblighi e rincari Le concessioni ai balneari, al centro della Direttiva europea Bolkestein del 2006, sono il nervo

Caterina D'Ambrosio
Caterina D'Ambrosio
Caterina D'Ambrosio

Giornalista professionista, nata e cresciuta a Milano, oggi vive a Roma. È stata autrice per Rai e Mediaset. Ha lavorato, fra gli altri, per Rds, Radio Popolare, l’Unità, l’Unione Sarda, Vanityfair.it, Fortune Italia, Treccani e Lettera43.  È autrice del libro Femminile Sovranista. Giorgia Meloni e il corpo delle donne