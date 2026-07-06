Economia

Start-up che crescono (e non traslocano negli Usa): qualcosa si muove in Ue

Francesco Suman
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06 luglio 2026 • 19:31

Il Vecchio Continente soffre un complesso di inferiorità con gli Stati Uniti: la scarsa capacità di trasformare start-up fondate su innovazioni tecnologiche in grandi aziende che si impongono sul mercato globale. Molte compagnie si trasferiscono oltreoceano. La Commissione Ue vuole cambiare le cose

Lo scorso 3 giugno, la Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto normativo per rinforzare la sovranità tecnologica del Vecchio Continente. «Non possiamo permetterci di dipendere da altri per le tecnologie che mantengono operativi i nostri ospedali, stabili le nostre reti energetiche e sicuri i nostri servizi» ha dichiarato Ursula von der Leyen. Il pacchetto ha due proposte legislative: il Chips Act 2.0 per regolare la filiera dei semiconduttori e il Cloud and AI Development Act, per f

Francesco Suman
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Francesco Suman

Giornalista scientifico, scrive per varie testate di scienza e società, innovazione tecnologica, evoluzione, clima ed energia, politiche della ricerca. È autore e curatore de Il clima che vogliamo – ogni decimo di grado conta (Il Bo Live).