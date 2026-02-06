Economia

Stellantis paga caro le giravolte sull’elettrico, e crolla in Borsa

L'amministratore delefato di Stellantis, Antonio Filosa (foto Ansa)
Andrea Malan
06 febbraio 2026 • 18:16

Il gruppo azzera il valore degli investimenti sull’elettrico dopo il ciclone Trump, annuncia oneri straordinari per oltre 22 miliardi di euro sul bilancio 2025 e perde in una giornata il 24 per cento a Piazza Affari. Gran parte della colpa di questo disastro viene attribuita agli errori strategici della gestione Tavares. L’amministratore delegato Filosa indica la crescita come rimedio alla sovracapacità produttiva, ma elude le domande su possibili tagli a stabilimenti e marchi.

Stellantis paga cari gli errori strategici della gestione Tavares e le giravolte sul tema della conversione all’elettrico, in parte causate dal brusco cambiamento di rotta imposto da Donald Trump negli Usa. Il gruppo ha annunciato venerdì 6 febbraio oneri straordinari per oltre 22 miliardi di euro sul bilancio 2025, che porteranno i conti in profondo rosso, e la cancellazione del dividendo. Nonostante una qualche forma di correzione fosse attesa, soprattutto dopo misure simili da parte di Genera

Per il Sole 24 Ore ha seguito le vicende economiche del settore auto a livello mondiale per oltre vent'anni, fino al maggio 2017. E sempre per il Sole
ho scritto anche di ferrovie, trasporti pubblici urbani e (più saltuariamente) di biciclette. Collabora con Automotive News Europe, filiale europea di un magazine statunitense.