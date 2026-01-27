Economia

Stellantis perde ancora quota: in sei anni 1,5 milioni di auto in meno

L'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa (foto Ansa)
Andrea Malan
27 gennaio 2026 • 09:52Aggiornato, 27 gennaio 2026 • 09:56

Il gruppo italo-francese pesa per il 60 per cento del crollo del mercato europeo dopo il Covid. Errori strategici, taglio degli investimenti e concorrenza cinese alla base del flop. L’ad Antonio Filosa chiede aiuto alla Ue per far crescere le vendite

Stellantis ha chiuso il 2025 con un calo di vendite e quote di mercato nei suoi due mercati più importanti, l’Europa e gli Stati Uniti. Il bilancio dei primi cinque anni di vita della società nata dalla fusione di FCA e Peugeot è fortemente negativo: le vendite di Stellantis in Europa sono quasi dimezzate rispetto a quanto vendevano FCA e Peugeot nel 2019, ultimo anno pre Covid. La crisi del mercato su cui la filiera auto batte l’accento nelle polemiche contro le politiche Ue è soprattutto una c

Per il Sole 24 Ore ha seguito le vicende economiche del settore auto a livello mondiale per oltre vent'anni, fino al maggio 2017. E sempre per il Sole
ho scritto anche di ferrovie, trasporti pubblici urbani e (più saltuariamente) di biciclette. Collabora con Automotive News Europe, filiale europea di un magazine statunitense.