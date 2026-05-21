in cinque anni tagliati 12mila dipendenti

Sogno americano e fornitori cinesi. Il piano Stellantis emargina l’Europa

Andrea Malan
21 maggio 2026 • 19:22

Il gruppo investirà 60 miliardi entro il 2030, di cui il 60 per cento in Nordamerica. Taglio del 17 per cento della capacità in Europa: nessuna chiusura ma riconversioni e apertura alla produzione di auto cinesi. Nuove piccole elettriche a Pomigliano ma il futuro di Alfa Romeo e Maserati resta nella nebbia

Stellantis taglia drasticamente la capacità produttiva in Europa, investe soprattutto in Nordamerica e scommette sulle intese con costruttori cinesi per evitare licenziamenti. Il nuovo piano quadriennale del gruppo italo-franco-americano con sede in Olanda è stato presentato a Detroit dall’amministratore delegato Antonio Filosa e dalla sua squadra. L’elemento chiave della nuova strategia sono le alleanze, principalmente con le cinesi Leapmotor (di cui Stellantis controlla una quota di poco infer

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Andrea Malan
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Per il Sole 24 Ore ha seguito le vicende economiche del settore auto a livello mondiale per oltre vent'anni, fino al maggio 2017. E sempre per il Sole
ho scritto anche di ferrovie, trasporti pubblici urbani e (più saltuariamente) di biciclette. Collabora con Automotive News Europe, filiale europea di un magazine statunitense.